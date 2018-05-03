Строительные эксперты начали обследование дома в Мичуринске, поврежденного при взрыве газа

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Власти Мичуринска привлекли строительных экспертов к обследованию поврежденного 1 мая взрывом газа четырехэтажного многоквартирного дома, так как с помощью диагностического комплекса «Струна» не смогли выявить все повреждения. Эксперты приступили к работе утром в четверг, сообщила ТАСС ведущий специалист пресс-службы администрации Мичуринска Елена Зацепина.

"После обследования дома №23 на улице 7 ноября в Мичуринске диагностическим комплексом «Струна» потребовалась дополнительная строительная экспертиза. Строительные эксперты сегодня приехали из областной организации из Тамбова и утром начали работу на месте", — сказала Зацепина.

Как добавила руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Светлана Погориловская, дополнительная строительная экспертиза понадобилась для выявления всех повреждений. «Этот комплекс „Струна“, который по заказу администрации Мичуринска привезли из Курска , лицензирован на проведение работ в здании от пяти этажей, а это здание — четырехэтажное, и они не могли дать заключение по некоторым видам обследования. Поэтому власти Мичуринска и должны привлечь строительных экспертов», — пояснила она.

По словам Зацепиной, после взрыва и пожара из четырехэтажного дома эвакуировали 24 жителя одного подъезда, где случилось ЧП, а из соседнего подъезда — одного человека, в квартире которого расположена общая стена с квартирой, где произошел взрыв. «Два человека поселились в пункте временного размещения в гостинице „Мичуринск“, остальные у родственников», — добавила собеседница.