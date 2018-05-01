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В Курлово загорелись дачи
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В Курлово загорелись дачи 

ТВ-МИГ 34 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Сегодня утром на пульт областных спасателей поступило сообщение о загорании двух дачных домов в городе Курлово Гусь-Хрустального района.
На место незамедлительно выехали пожарные местного подразделения. Общая площадь пожара составила 75 квадратных метров. Пострадавших не имеется.
Как сообщает пресс-служба тревожного ведомства, к ликвидации последствий пожара привлекалось 5 единиц техники и 12 человек. Сейчас на месте работают сотрудники дознания, которым предстоит выяснить точную причину возгорания.
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