Под Тамбовом в жилом доме взорвался газ: пострадала девушка

ЧП произошло во вторник на третьем этаже 4-этажного дома в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска

«В квартире взорвалось газовое оборудование, которое гражданский муж пострадавшей хранил для строительных работ», — сообщили в ведомстве. Сам мужчина не пострадал. По факту произошедшего проводится доследственая проверка.

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