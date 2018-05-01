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Под Тамбовом в жилом доме взорвался газ: пострадала девушка
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Под Тамбовом в жилом доме взорвался газ: пострадала девушка 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Тамбовской области в жилом доме взорвался газовый баллон. В результате пострадала 29-летняя женщина. Она госпитализирована с ожогами ног, сообщает СУ СКР по региону.
ЧП произошло во вторник на третьем этаже 4-этажного дома в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска.
«В квартире взорвалось газовое оборудование, которое гражданский муж пострадавшей хранил для строительных работ», — сообщили в ведомстве. Сам мужчина не пострадал. По факту произошедшего проводится доследственая проверка.
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