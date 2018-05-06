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СМИ: неизвестные убили как минимум 20 человек в нигерийской деревне
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СМИ: неизвестные убили как минимум 20 человек в нигерийской деревне 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Неизвестные напали на деревню Гваска района Бирнин Гвари в Нигерии и убили как минимум 20 человек, сообщает газета Premium Times со ссылкой на местных жителей.
Вооруженные люди в субботу приблизительно в 14.30 (16.30 мск) приехали в Гваску из соседней деревни, которая находится примерно в десяти минутах езды, и напали на местных жителей.
Бандиты сожгли несколько жилых домов, из-за чего несколько человек, в том числе женщины и дети, остались без крыши над головой.
Точное число погибших до сих пор не известно, так как, по заявлению местных жителей, понадобится несколько дней, чтобы проверить всю деревню.
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