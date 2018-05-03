Учащиеся школы №1195 побывали в гостях у пожарных

В познавательной экскурсии в 4 пожарно-спасательную часть Западного округа столицы приняли участие ученики вторых и третьих классов одной из школ Можайского района. Ознакомительную прогулку со школьниками провели сотрудники части Влад Щербаков и Михаил Метелкин

Ребята познакомились с историей создания и развития пожарной охраны города и страны, детям были продемонстрированы манекены в костюмах из различного материала. Юным гостям также показали пожарные автомобили, предназначенные для выполнения различных задач, пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, которым оснащены пожарные автомобили. Каждый желающий мог попробовать себя в роли пожарного — посидеть в кабине пожарной машины, примерить боевую одежду, научиться пользоваться противогазом.

На таких занятиях и экскурсиях ребята не только расширяют свой кругозор, но и ближе познакомятся с обязанностями отважных огнеборцев, по-новому смотрят на жизнь, осознавая ее ценность.