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Бывший постпред Красноярского края найден мертвым в подмосковном Одинцове
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Бывший постпред Красноярского края найден мертвым в подмосковном Одинцове 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Бывший постпред Красноярского края при правительстве РФ Михаил Латышев найден мертвым в частном доме в подмосковном Одинцове. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В своем доме в Одинцове найдено тело 49-летнего бывшего постпреда Красноярского края при правительстве РФ Михаила Латышева", — сказал собеседник.
В Главном следственном управлении СК РФ по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины. По словам старшего помощника руководителя подмосковного ГСУ СК Ольги Врадий, 1 мая в доме в СНТ «Лесные дали-2» Одинцовского района водитель обнаружил тело 49-летнего хозяина возле лестницы. «На теле мужчины имелась ссадина на лбу. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, перед смертью мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила Врадий.
По данному факту начата доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Михаил Латышев занимал должность постпреда Красноярского края при правительстве РФ с 2014 по 2017 год.
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