Бывший постпред Красноярского края найден мертвым в подмосковном Одинцове

"В своем доме в Одинцове найдено тело 49-летнего бывшего постпреда Красноярского края при правительстве РФ Михаила Латышева", — сказал собеседник.

Главном следственном управлении СК РФ по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины. По словам старшего помощника руководителя подмосковного ГСУ СК Ольги Врадий, 1 мая в доме в СНТ «Лесные дали-2» Одинцовского района водитель обнаружил тело 49-летнего хозяина возле лестницы. «На теле мужчины имелась ссадина на лбу. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, перед смертью мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила Врадий.

По данному факту начата доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Михаил Латышев занимал должность постпреда Красноярского края при правительстве РФ с 2014 по 2017 год.