В России с сегодняшнего дня начинаются противопожарные учения в ТЦ 

Это ранее анонсировал глава МЧС Владимир Пучков. В ходе маневров персонал и администрацию обучат действиям при пожаре. Также сотрудники ведомства еще раз проверят наличие средств пожаротушения и состояние запасных выходов. Так, учения прошли в Саратове. Там эвакуировали посетителей гипермаркета «Лента» и ТЦ «Тау Галерея». Ранее Пучков заявил, что его ведомство проверило все торговые центры, а также объекты детского отдыха. В каждом втором были обнаружены серьезные нарушения. Массовые проверки начались после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Там в результате возгорания в детской зоне погибли 60 человек, большинство из них — дети.