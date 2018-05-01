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СМИ: после обрушения здания в Сан‐Паулу без вести пропали три человека
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СМИ: после обрушения здания в Сан‐Паулу без вести пропали три человека 

360tv.ru 1 час назад
Три человека пропали без вести в результате пожара в 26‐этажном здании в центре бразильского города Сан‐Паулу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бразильское издание Globo.
В обрушившемся здании ранее располагался офис полиции, а после переезда правоохранителей небоскреб был самовольно заселен людьми, нуждающимися в жилье.
Всего из горящего здания эвакуировано 150 человек. В настоящее время точно установлен факт гибели одного пострадавшего.
Многоэтажный дом загорелся в центре бразильского Сан‐Паулу. Охваченные огнем конструкции не выдержали и здание рухнуло. Причиной возгорания считают неосторожное обращение с огнем проживающих там сквоттеров.
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