СМИ: после обрушения здания в Сан‐Паулу без вести пропали три человека

Три человека пропали без вести в результате пожара в 26‐этажном здании в центре бразильского города Сан‐Паулу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бразильское издание Globo.

В обрушившемся здании ранее располагался офис полиции, а после переезда правоохранителей небоскреб был самовольно заселен людьми, нуждающимися в жилье.

Всего из горящего здания эвакуировано 150 человек. В настоящее время точно установлен факт гибели одного пострадавшего.

Многоэтажный дом загорелся в центре бразильского Сан‐Паулу. Охваченные огнем конструкции не выдержали и здание рухнуло. Причиной возгорания считают неосторожное обращение с огнем проживающих там сквоттеров.