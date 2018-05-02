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Число пропавших без вести при обрушении здания в Сан‐Паулу достигло 45 человек
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Число пропавших без вести при обрушении здания в Сан‐Паулу достигло 45 человек 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
В результате пожара в высотном доме, расположенном в бразильском Сан-Паулу, без вести пропали 45 человек. Об этом сообщило издание Globo.
Уточняется, что о местонахождении этих людей нет данных, в связи с чем пока нельзя утверждать, что все они находятся под обломками.
На основании реестра проживающих в упавшем здании пожарные сейчас работают, отталкиваясь от информации о 45 пропавших без вести
— сообщение.
В ночь на вторник, 1 мая, в здании произошел пожар, что повлекло за собой обрушение. Огонь также перекинулся на близстоящую высотку, однако пожарным удалось взять новое возгорание под контроль.
Согласно предварительным данным, причиной происшествия могла стать семейная ссора. Кроме того, известно об одном погибшем. Ранее число пропавших без вести оценивалось в три человека.
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