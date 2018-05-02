Более 40 человек пропали без вести после пожара в Сан‐Паулу 

Пропавшими без вести считаются не менее 44 человек после пожара и обвала высотки в бразильском городе Сан‐Паулу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Twitter пожарной службы города.
Пожарная служба продолжает поиски, участвуют 78 пожарных, 31 автомобиль. 44 (человека) пропали
— пожарная служба Сан-Паулу.
Местные власти не сообщают причину возгорания. Как сообщил городской департамент лицензирования, несмотря на обрушение, причин экстренно расселять здание не было.
В ночь на вторник, 1 мая, загорелся небоскреб, в котором проживали 146 малоимущих или бездомных семей.
Спустя полтора часа здание обрушилось, один человек погиб во время эвакуации.
Из-за высокой плотности населения финансовой столицы Бразилии, многие высотные здания, которые не используются властями в данный момент, захватывают малообеспеченные граждане.
Более восьми часов понадобилось пожарным, чтобы не допустить возгорания населенного пункта в Иркутской области. Сотрудники МЧС изменили траекторию распространения огня, но потушить его полностью пока не удалось.