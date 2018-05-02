Ещё
Более 40 человек пропали без вести после пожара в Сан‐Паулу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 40 человек пропали без вести после пожара в Сан‐Паулу 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пропавшими без вести считаются не менее 44 человек после пожара и обвала высотки в бразильском городе Сан‐Паулу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Twitter пожарной службы города.
Пожарная служба продолжает поиски, участвуют 78 пожарных, 31 автомобиль. 44 (человека) пропали
— пожарная служба Сан-Паулу.
Местные власти не сообщают причину возгорания. Как сообщил городской департамент лицензирования, несмотря на обрушение, причин экстренно расселять здание не было.
В ночь на вторник, 1 мая, загорелся небоскреб, в котором проживали 146 малоимущих или бездомных семей.
Спустя полтора часа здание обрушилось, один человек погиб во время эвакуации.
Из-за высокой плотности населения финансовой столицы Бразилии, многие высотные здания, которые не используются властями в данный момент, захватывают малообеспеченные граждане.
Более восьми часов понадобилось пожарным, чтобы не допустить возгорания населенного пункта в Иркутской области. Сотрудники МЧС изменили траекторию распространения огня, но потушить его полностью пока не удалось.
360tv.ru: последние новости
СК начал проверку после взрыва и пожара в многоэтажке Екатеринбурга Пятитонный резервуар с нефтепродуктами загорелся под Смоленском Глава МЧС провел совещание по пожарной безопасности во Владивостоке
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец121
Украина ввела новые санкции против России125
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста333
Командир российского самолета умер по пути в Египет23
Доллар стремительно растет324
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение