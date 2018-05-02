Более 40 человек пропали без вести после пожара в Сан‐Паулу

Пропавшими без вести считаются не менее 44 человек после пожара и обвала высотки в бразильском городе Сан‐Паулу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Twitter пожарной службы города.

Пожарная служба продолжает поиски, участвуют 78 пожарных, 31 автомобиль. 44 (человека) пропали

Местные власти не сообщают причину возгорания. Как сообщил городской департамент лицензирования, несмотря на обрушение, причин экстренно расселять здание не было.

В ночь на вторник, 1 мая, загорелся небоскреб, в котором проживали 146 малоимущих или бездомных семей.

Спустя полтора часа здание обрушилось, один человек погиб во время эвакуации.

Из-за высокой плотности населения финансовой столицы Бразилии , многие высотные здания, которые не используются властями в данный момент, захватывают малообеспеченные граждане.