Посетителей ТЦ в Химках эвакуировали из-за задымления 

В помещении одного из арендаторов торгово-развлекательного центра «Мега Химки» в Московской области произошло задымление, посетителей ТРЦ эвакуировали, сообщили в пресс-службе владельца ТЦ.
«Эвакуировали часть ТРЦ в районе задымления, наиболее крупные магазины эвакуация не затронула», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Где именно было задымление, там не уточнили.
Там также опровергли сообщения о якобы произошедшем в ТРЦ взрыве.
Площадь подмосковного торгового центра составляет 210 тыс. квадратных метров, внутри расположено 214 магазинов.
Ранее глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в каждом втором из проверенных ТЦ в России были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности.