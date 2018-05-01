Посетителей ТЦ в Химках эвакуировали из-за задымления

В помещении одного из арендаторов торгово-развлекательного центра «Мега Химки» в Московской области произошло задымление, посетителей ТРЦ эвакуировали, сообщили в пресс-службе владельца ТЦ.

«Эвакуировали часть ТРЦ в районе задымления, наиболее крупные магазины эвакуация не затронула», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Где именно было задымление, там не уточнили.

Там также опровергли сообщения о якобы произошедшем в ТРЦ взрыве.

Площадь подмосковного торгового центра составляет 210 тыс. квадратных метров, внутри расположено 214 магазинов.