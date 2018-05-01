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Посетителей ТЦ в Химках эвакуировали из-за задымления
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Посетителей ТЦ в Химках эвакуировали из-за задымления 

Деловая газета «Взгляд» 9 минут назад
Фото: ТВ Центр
В помещении одного из арендаторов торгово-развлекательного центра «Мега Химки» в Московской области произошло задымление, посетителей ТРЦ эвакуировали, сообщили в пресс-службе владельца ТЦ.
«Эвакуировали часть ТРЦ в районе задымления, наиболее крупные магазины эвакуация не затронула», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Где именно было задымление, там не уточнили.
Там также опровергли сообщения о якобы произошедшем в ТРЦ взрыве.
Площадь подмосковного торгового центра составляет 210 тыс. квадратных метров, внутри расположено 214 магазинов.
Ранее глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в каждом втором из проверенных ТЦ в России были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности.
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