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В Лысьве из-за аварии 11 домов остались без воды
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В Лысьве из-за аварии 11 домов остались без воды 

АиФ Пермь 42 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае в Лысьве из-за прорыва водопровода отключили воду в 11 домах. Ещё в 354 дома воду подают с пониженным давлением.
«Авария произошла днём 1 мая. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены силы и средства звена территориальной подсистемы единой системы гражданской обороны. Ориентировочно аварию ликвидируют до 24.00 1 мая», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В ведомстве сообщили, что если завершить ремонт водопровода в срок не успеют, будет решаться вопрос о подвозе воды.
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