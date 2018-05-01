В Лысьве из-за аварии 11 домов остались без воды

Пермском крае в Лысьве из-за прорыва водопровода отключили воду в 11 домах. Ещё в 354 дома воду подают с пониженным давлением.

«Авария произошла днём 1 мая. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены силы и средства звена территориальной подсистемы единой системы гражданской обороны. Ориентировочно аварию ликвидируют до 24.00 1 мая», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве сообщили, что если завершить ремонт водопровода в срок не успеют, будет решаться вопрос о подвозе воды.