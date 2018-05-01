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Компания пожарила шашлыки на газоне под присмотром пожарных
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Компания пожарила шашлыки на газоне под присмотром пожарных 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня днём компания молодых людей жарила шашлыки возле многоквартирного дома на улице Планировочная. Рассказала об этом читательница НГС, сделавшая фотографии из своего окна.
«Всё началось днём. В районе обеда. В три вызвали пожарных, которые естественно быстро приехали. Один [пожарный] вышел, посмотрел, покурил, а шашлычок при этом дальше жарился. Расположились практически на газоне, укатанном автомобилями. До машин там была пара метров. Пожарный постоял, посмотрел, за ручку попрощался и уехал», — описала свои наблюдения жительница дома Мария.
Как пояснили корреспонденту НГС в областном МЧС, приготовление шашлыков на мангале само по себе не попадает под запрет на разведение открытого огня.
«Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Но мы не рекомендуем [использование] мангалов. Что касается привлечения к административной ответственности, то здесь сложно: нужно понимать, что пожарно-спасательные подразделения, которые выезжают на ликвидацию пожаров, у них в полномочиях нет этого. А инспектора государственного пожарнадзора так оперативно, к сожалению, отреагировать не смогут. И здесь всё-таки усматривается несоблюдение других прав: я не хочу дышать дымом, жареным мясом, мешает шум и так далее. Здесь нужно рекомендовать обращаться к участковому», — пояснили в пресс-службе областного МЧС.
Как добавила жительница дома Мария, по иронии судьбы молодые люди жарили шашлыки почти на том же месте, где в апреле 2016 года компания друзей отмечала покупку машины. Тогда отмечающие засиделась до утра и сильно шумели. Из-за этого произошёл конфликт с жильцами, в результате которого один из праздновавших был застрелен.
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