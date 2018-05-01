Компания пожарила шашлыки на газоне под присмотром пожарных 

Сегодня днём компания молодых людей жарила шашлыки возле многоквартирного дома на улице Планировочная. Рассказала об этом читательница НГС, сделавшая фотографии из своего окна.
«Всё началось днём. В районе обеда. В три вызвали пожарных, которые естественно быстро приехали. Один [пожарный] вышел, посмотрел, покурил, а шашлычок при этом дальше жарился. Расположились практически на газоне, укатанном автомобилями. До машин там была пара метров. Пожарный постоял, посмотрел, за ручку попрощался и уехал», — описала свои наблюдения жительница дома Мария.
Как пояснили корреспонденту НГС в областном МЧС, приготовление шашлыков на мангале само по себе не попадает под запрет на разведение открытого огня.
«Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Но мы не рекомендуем [использование] мангалов. Что касается привлечения к административной ответственности, то здесь сложно: нужно понимать, что пожарно-спасательные подразделения, которые выезжают на ликвидацию пожаров, у них в полномочиях нет этого. А инспектора государственного пожарнадзора так оперативно, к сожалению, отреагировать не смогут. И здесь всё-таки усматривается несоблюдение других прав: я не хочу дышать дымом, жареным мясом, мешает шум и так далее. Здесь нужно рекомендовать обращаться к участковому», — пояснили в пресс-службе областного МЧС.
Как добавила жительница дома Мария, по иронии судьбы молодые люди жарили шашлыки почти на том же месте, где в апреле 2016 года компания друзей отмечала покупку машины. Тогда отмечающие засиделась до утра и сильно шумели. Из-за этого произошёл конфликт с жильцами, в результате которого один из праздновавших был застрелен.