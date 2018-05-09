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Посетителей ТЦ «Аврора» эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги
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Посетителей ТЦ «Аврора» эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Днем в среду, 9 мая, несколько расчетов МЧС приехали к торговому центру «Аврора Молл». В ТЦ сработала пожарная сигнализация. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Мы сидели в «Макдоналдсе». Какой-то мальчишка бегал и кричал: «Пожар, мы горим!» Никто на него внимания на обращал. Но через 3–4 минуты вышла администратор и сказала, что сработала пожарная сигнализация. Учебная это тревога или на самом деле пожар, было непонятно. Всех эвакуировали, — рассказала посетительница ТЦ.
По ее словам, тревога оказалась ложной. Сейчас ТЦ работает в обычном режиме.
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Комментарии  Ещё 26 источников 
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