Пожар на территории комплекса «Новорижские бани» в Подмосковье ликвидирован

Пожарные потушили пожар на территории банного комплекса в Московской области . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В Московской области на Новорижском шоссе недалеко от МКАД загорелось здание бани размером 20 на 30 м. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.