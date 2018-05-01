Пожар на территории комплекса «Новорижские бани» в Подмосковье ликвидирован 

Пожарные потушили пожар на территории банного комплекса в Московской области. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В Московской области на Новорижском шоссе недалеко от МКАД загорелось здание бани размером 20 на 30 м. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что Подмосковье в 500 м от МКАД по Новорижскому шоссе произошел пожар на территории комплекса «Новорижские бани».