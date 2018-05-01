Первомай в Ханты-Мансийске!

Праздничная программа, посвященная Празднику Весны и Труда развернулась на центральной площади города.

Встретить первый день весны собралось около трех тысяч жителей и гостей югорский столицы. Каждый из них смог найти занятие: внимание маленьких горожан привлекла выставка специализированной техники, старшее поколение собралось возле сцены, где своим творчеством радовали артисты КДЦ «Октябрь». Спортивные хантымансийцы объединились в традиционном, легкоатлетическом марафоне. Всего в забеге приняли участие 24 команды, представляющие различные организации города.

Стартовали спортсмены на центральной площади. Двигаясь по улице Мира до пересечения с улицей Строителей и преодолев расстояние в пять километров, участники забега финишировали на главной городской площади.

Наиболее зрелищной частью праздника стала выставка специализированной техники. Более двух десятков машин, представленных управлением федеральной пожарной службы, казенным учреждением «Центроспас-Югория», муниципальным предприятием «ДЭП», бюджетным учреждением Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи стали интерактивной площадкой. Мальчишки и девчонки могли не только узнать о назначении того или иного автомобиля, но и посидеть в кабине транспортного средства. Сотрудники пожарной охраны провели мастер-класс по тушению условного пожара. Здесь же можно было принять участие в конкурсе, нарисовав тематический рисунок.

Проявить свои таланты жители и гости югорский столицы смогли не только в художественном искусстве. Все желающие участвовали в мастер-классе по созданию фигур из бумагопластика.

Согреться в прохладный день горячим чаем и вкусной кашей можно было на полевой кухне.

Напомним, что финальной точкой праздника станет концерт в КТЦ «Югра-Классик», который состоится сегодня в 17.00