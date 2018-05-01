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Три рыбака спасены с оторвавшейся льдины на озере в Башкирии
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Три рыбака спасены с оторвавшейся льдины на озере в Башкирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ufa1.ru
УФА, 1 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли трех рыбаков со льдины, оторвавшейся на озере Карабалыкты в Абзелиловском районе Башкирии. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управления МЧС по республике.
Сообщение об отрыве льдины с тремя рыбаками вблизи населенного пункта Ташбулатово поступило около 15:20 по местному времени (13:20 мск), на место направили спасателей из города Белорецка, представители администрации, бригады медиков и полиции.
"В 16:30 (14:30 мск) с помощью резиновой лодки рыбаки доставлены на берег. Их состояние удовлетворительное, проблемных вопросов нет", — сказали в пресс-службе.
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