Три рыбака спасены с оторвавшейся льдины на озере в Башкирии

УФА , 1 мая. / ТАСС /. Сотрудники МЧС спасли трех рыбаков со льдины, оторвавшейся на озере Карабалыкты в Абзелиловском районе Башкирии . Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управления МЧС по республике. Сообщение об отрыве льдины с тремя рыбаками вблизи населенного пункта Ташбулатово поступило около 15:20 по местному времени (13:20 мск), на место направили спасателей из города Белорецка , представители администрации, бригады медиков и полиции. "В 16:30 (14:30 мск) с помощью резиновой лодки рыбаки доставлены на берег. Их состояние удовлетворительное, проблемных вопросов нет", — сказали в пресс-службе.