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Проверили «Вечные огни»
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Проверили «Вечные огни» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса photos.wikimapia.org  Специалисты «Газпром газораспределение Владимир» провели техническое обслуживание мемориалов «Вечный огонь» на территории Владимирской области, сообщает пресс-служба компании.
«Газовики обследовали трассы газопроводов на предмет утечек газа и повреждения изоляции, проверили работоспособность отключающих устройств, провели очистку газовых горелок и регулировку пламени в нишах мемориалов с постоянным режимом горения», — говорится в официальном релизе пресс-службы.
Отмечу, что во Владимирской области находится 20 газифицированных мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти». «Газпром газораспределение Владимир» обслуживает 12 из 13 мемориалов с постоянным режимом горения огня.
Добавлю, что в преддверии Дня Победы специалисты компании проводят техническое обслуживание мемориалов, которые в соответствии с решениями органов власти отнесены к категории Огней памяти, поскольку огонь здесь зажигается лишь к праздничным датам.
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