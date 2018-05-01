Проверили «Вечные огни»

Фото с ресурса photos.wikimapia.org Специалисты « Газпром газораспределение Владимир» провели техническое обслуживание мемориалов «Вечный огонь» на территории Владимирской области , сообщает пресс-служба компании.

«Газовики обследовали трассы газопроводов на предмет утечек газа и повреждения изоляции, проверили работоспособность отключающих устройств, провели очистку газовых горелок и регулировку пламени в нишах мемориалов с постоянным режимом горения», — говорится в официальном релизе пресс-службы.

Отмечу, что во Владимирской области находится 20 газифицированных мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти». «Газпром газораспределение Владимир» обслуживает 12 из 13 мемориалов с постоянным режимом горения огня.

Добавлю, что в преддверии Дня Победы специалисты компании проводят техническое обслуживание мемориалов, которые в соответствии с решениями органов власти отнесены к категории Огней памяти, поскольку огонь здесь зажигается лишь к праздничным датам.