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Названа причина пожара в высотке в Сан-Пауло
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СМИ назвали причину пожара в высотке в Сан-Пауло 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Пожар центре города мог возникнуть из-за ссоры супружеской пары.
Пожар в небоскребе в Сан-Пауло начался с бытовой семейной ссоры, сообщает бразильская газета O Globo.
Источник издания, 21-летний Габриэл Арканжелу проживал в доме, в котором произошло возгорание. Он сообщил, что пожар начался на пятом этаже, в то время как его соседи, семейная пара, готовили ужин. В процессе готовки они повздорили, и жена толкнула супруга в тот момент, когда он подливал горючее, из-за чего его одежда загорелась.
По словам Арканжелу, они, вероятно, не смогли самостоятельно потушить пожар и просто покинули здание. О возгорании жителей дома предупредил сам Арканжелу.
Пожар в высотном доме в Сан-Пауло возник во вторник, 1 мая. Пожарным долгое время не удавалось локализировать огонь, и спустя 1,5 часа здание рухнуло.
Точное количество жертв до сих пор не установлено. Ранее этот небоскреб был расселен, после чего здание захватили сквоттеры.
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