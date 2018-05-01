В доме на Лиговском проспекте обрушилось межэтажное перекрытие

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга проведет проверку в связи с информацией об обрушении межэтажного перекрытия в нежилом помещении многоквартирного дома на Лиговском проспекте, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства в деятельности управляющей компании ООО «Жилкомсервис 1 Фрунзенского района».

В ходе проверки надзорное ведомство оценит действия ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.