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В доме на Лиговском проспекте обрушилось межэтажное перекрытие
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В доме на Лиговском проспекте обрушилось межэтажное перекрытие 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Прокуратура Фрунзенского района Петербурга проведет проверку в связи с информацией об обрушении межэтажного перекрытия в нежилом помещении многоквартирного дома на Лиговском проспекте, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства в деятельности управляющей компании ООО «Жилкомсервис 1 Фрунзенского района».
В ходе проверки надзорное ведомство оценит действия ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
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