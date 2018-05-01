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Момент обрушения небоскреба в Сан-Паулу попал на видео
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Момент обрушения небоскреба в Сан-Паулу попал на видео 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Бразилии загорелись два небоскреба, сведений о погибших и пострадавших пока нет.
Момент обрушения небоскреба в бразильском Сан-Паулу попал на видео, снятое очевидцами. Судя по всему жители соседнего дома снимали крупный пожар, который охватил две многоэтажки, когда одно из зданий буквально сложилось как карточный домик, оставив за собой огромное облако огня и пепла.
По предварительным данным в рухнувшем здании никого не было. Обрушение произошло примерно в три часа ночи по местному времени (9:00 мск).
Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу загорелись два небоскреба. Спасатели эвакуировали людей из всех ближайших строений и оцепили территорию.
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