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Оставшегося под завалом в Туве шахтера ищут военизированные горные спасатели
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Оставшегося под завалом в Туве шахтера ищут военизированные горные спасатели 

360tv.ru 30 апреля 2018
Мужчину, оставшегося под завалами в шахте по добыче каменного угля в Тыве ищут военизированные спасатели горной части. Об этом «360» сообщили в МЧС региона.
Один шахтер до сих пор остается под землей после обвала в Тандинском районе шахты по добыче каменного угля. На его поиски направили 12 военизированных спасателей горно-спасательной части города Черногорска.
Также его поисками занимаются 21 человек и 3 единицы техники. Вентиляция в шахте работает в штатном режиме.
Отмечается, что у пропавшего при себе есть набор самоспасателя.
Сообщение об обрушении в шахте ООО УК «Межегейуголь» в Тандинском районе поступило в МЧС 30 апреля в 11:07 по местному времени. В момент обрушения под землей находились 80 шахтеров, большинству из которых удалось выбраться.
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