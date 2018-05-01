Сегодня вступили в силу важные нововведения 

В России сегодня официально повышается минимальный размер оплаты труда — менее чем с десяти тысяч рублей до 11 163. Эта мера приведет к увеличению зарплат у почти четырех миллионов человек. И сегодня же сразу несколько регионов страны получили право вводить курортный сбор. Это Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. Но в Крыму решили отложить введение сбора на год, а в Краснодарском крае плату начнут брать после завершения Чемпионата мира по футболу, то есть с 16 июля. Так что пока нововведение коснется тех, кто едет на Алтай и Ставрополье — в сутки с человека в отелях и возьмут по 30 и 50 рублей соответственно. Деньги пойдут на развитие курортной инфраструктуры.
Сегодня начинает действовать новый национальный стандарт пожарной безопасности. Документ был принят вскоре после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Основное требование — проведение регулярных проверок систем оповещения о пожаре и средств его тушения. Как заявил накануне глава МЧС Владимир Пучков каждый второй торговый центр в России работает с нарушениями противопожарной безопасности.