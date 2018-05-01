Более 500 млн рублей выделено на ремонт зданий пожарно-спасательных подразделений

МОСКВА , 1 мая. / ТАСС /. МЧС России в этом году выделило на капитальный ремонт зданий пожарно-спасательных подразделений более 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"До подразделений МЧС России на капитальный ремонт в этом году доведено более 500 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, помимо капитального ремонта в пожарно-спасательных частях проводится текущий ремонт. «Каждый год текущему ремонту подлежат свыше три пожарно-спасательные части», — уточнили в МЧС.