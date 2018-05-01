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Более 500 млн рублей выделено на ремонт зданий пожарно-спасательных подразделений
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Более 500 млн рублей выделено на ремонт зданий пожарно-спасательных подразделений 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. МЧС России в этом году выделило на капитальный ремонт зданий пожарно-спасательных подразделений более 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"До подразделений МЧС России на капитальный ремонт в этом году доведено более 500 млн рублей", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, помимо капитального ремонта в пожарно-спасательных частях проводится текущий ремонт. «Каждый год текущему ремонту подлежат свыше три пожарно-спасательные части», — уточнили в МЧС.
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