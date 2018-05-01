В Челябинской области нашли тело утонувшего полицейского

В ноябре 2017 года на озере Аргази в 500 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой были пять человек (жители Челябинска и Карабаша). Их подняли на борт двое рыбаков (полицейских) из находившейся неподалеку лодки и направились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, судно не выдержало перегруза и волну и тоже перевернулось. Два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.

В ходе поисковой операции, в которой были задействованы 180 человек, 36 единиц техники и 9 плавсредств, из пяти пропавших были найдены четверо утонувших, тело пятого не было найдено.

"В воскресенье, 30 апреля, в водохранилища Аргази было обнаружено тело мужчины — это полицейский, пропавший еще в ноябре 2017 года при опрокидывании лодки", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, кем было обнаружено тело и место обнаружения.