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В Челябинской области нашли тело утонувшего полицейского
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В Челябинской области нашли тело утонувшего полицейского 

РИА Новости 51 минуту назад
ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая — РИА Новости. Тело полицейского, утонувшего в ноябре 2017 года после опрокидывания лодки в Аргазинском водохранилище в Челябинской области, где погибли 4 человека, нашли в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В ноябре 2017 года на озере Аргази в 500 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой были пять человек (жители Челябинска и Карабаша). Их подняли на борт двое рыбаков (полицейских) из находившейся неподалеку лодки и направились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, судно не выдержало перегруза и волну и тоже перевернулось. Два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.
В ходе поисковой операции, в которой были задействованы 180 человек, 36 единиц техники и 9 плавсредств, из пяти пропавших были найдены четверо утонувших, тело пятого не было найдено.
"В воскресенье, 30 апреля, в водохранилища Аргази было обнаружено тело мужчины — это полицейский, пропавший еще в ноябре 2017 года при опрокидывании лодки", — сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, кем было обнаружено тело и место обнаружения.
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