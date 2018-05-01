Горящий небоскреб рухнул в Сан‐Паулу

Многоэтажный дом загорелся в центре бразильского Сан‐Паулу. Охваченные огнем конструкции не выдержали и здание рухнуло. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бразилькое издание Folha De S.Paulo.

Известно, что ранее уничтоженное огнем здание принадлежало отделению полиции, но уже много лет оно было расселено и не использовалось.

Некоторые очевидцы происшествия утверждают, что в помещении на верхних этажах обитали сквоттеры. Скорее всего именно их неосторожные действия и стали причиной возгорания.

По предварительным данным один человек погиб. Точное число жертв пока не известно.