Горим! Жители Лихачей спасались от огня в чем мать родила

В минувшее воскресенье, 29 апреля, сильный природный пожар, буквально, взял в кольцо село Лихачи Варгашинского района. По сообщению МЧС Зауралья, село от огня не пострадало, выгорели только надворные постройки на площади 150 кв.м. Однако сегодня в социальных сетях появились фотографии практически дотла сгоревших домов. Автор фото погорелец Иван Кревченя, утверждает, что они с семьей едва успели выскочить из объятого пламенем дома. Мужчина рассказывает, что весь день пожарные тушили горящую траву вокруг села и не давали стихии перекинуться на деревню. Однако справиться им все-таки не удалось, несколько домов практически полностью сгорели.

Пострадавшие недоумевают, почему скрыта информация о реальной ситуации с пожарами в Зауралье. Возможно, МЧС боится паники? Ведь разбушевавшаяся огненная стихия пожирает все больше и больше территорий. Сегодня, например, огонь вплотную подошел к автостоянке в 3-м микрорайоне Заозерного.