Ещё
Горим! Жители Лихачей спасались от огня в чем мать родила
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горим! Жители Лихачей спасались от огня в чем мать родила 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В минувшее воскресенье, 29 апреля, сильный природный пожар, буквально, взял в кольцо село Лихачи Варгашинского района. По сообщению МЧС Зауралья, село от огня не пострадало, выгорели только надворные постройки на площади 150 кв.м. Однако сегодня в социальных сетях появились фотографии практически дотла сгоревших домов. Автор фото погорелец Иван Кревченя, утверждает, что они с семьей едва успели выскочить из объятого пламенем дома. Мужчина рассказывает, что весь день пожарные тушили горящую траву вокруг села и не давали стихии перекинуться на деревню. Однако справиться им все-таки не удалось, несколько домов практически полностью сгорели.
Пострадавшие недоумевают, почему скрыта информация о реальной ситуации с пожарами в Зауралье. Возможно, МЧС боится паники? Ведь разбушевавшаяся огненная стихия пожирает все больше и больше территорий. Сегодня, например, огонь вплотную подошел к автостоянке в 3-м микрорайоне Заозерного.
Уральский меридиан: последние новости
Тюменцам официально запретили ходить в лес Пожарные Югры научат сотрудников ТРЦ азам безопасной эвакуации В Тюменском районе появился мобильный пожарный пост
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку122
«Мы сделали это за русских»47
США испугались Европы в торговой войне30
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе21
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной21
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение