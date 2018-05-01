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Участники Первомайского митинга в Казани выдвинули требования президенту России
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Участники Первомайского митинга в Казани выдвинули требования президенту России 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В казанском парке Победы состоялся Первомайский митинг профсоюзов Татарстана. Участники акции требовали отказаться от идеи повышения пенсионного возраста в России. Главным лозунгом акции заявили: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!» Первомайские митинги прошли и в других регионах России, собрав, по словам организаторов порядка 2 миллионов человек. В казанский парк Победы пришли несколько сотен человек. Начался митинг с возложения цветов к памятнику павших в Великой Отечественной войне и минуты молчания. Сформулированные в ходе митинга требования были оформлены в наказ президенту России, заявила зампедседателя Федерации профсоюзов РТ Татьяна Васильева. Помимо отказа от повышения пенсионного возраста, митингующие потребовали обеспечить рост заработной платы, позаботиться о доступном здравоохранении и образовании. Добавим, на прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что обсуждение повышения пенсионного возраста в России с экспертного уровня в ближайшее время выйдет на законодательный.
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