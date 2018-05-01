В Уфе припаркованные машины заблокировали дорогу пожарным

Около полудня во вторник, 1 мая, от детского сада № 59 в микрорайоне Инорс повалил черный дым. Бдительные соседи вызвали пожарных, в считаные минуты спасатели прибыли на место. Но во дворе жилых домов бойцы столкнулись с неприятной проблемой: проезд к горящему объекту заставили припаркованными легковушками.

Фотографии с места событий очевидцы выложили в соцсети.

— Ребят, пожалуйста, задумайтесь. Пожарная охрана и скорая не могут проехать! Пока освободили дорогу, прошло 10 минут, — комментировали происходящее соседи.

К счастью, детей в учреждении не было, да и пожар оказался несерьезным.