В Уфе припаркованные машины заблокировали дорогу пожарным 

Около полудня во вторник, 1 мая, от детского сада № 59 в микрорайоне Инорс повалил черный дым. Бдительные соседи вызвали пожарных, в считаные минуты спасатели прибыли на место. Но во дворе жилых домов бойцы столкнулись с неприятной проблемой: проезд к горящему объекту заставили припаркованными легковушками.
Фотографии с места событий очевидцы выложили в соцсети.
— Ребят, пожалуйста, задумайтесь. Пожарная охрана и скорая не могут проехать! Пока освободили дорогу, прошло 10 минут, — комментировали происходящее соседи.
К счастью, детей в учреждении не было, да и пожар оказался несерьезным.
— В подвале происходило тление мусора на площади 1,5. Пожарные произвели проливку источника задымления, — рассказали в пресс-службе МЧС.