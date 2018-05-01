Возможно, поджог: ночью в Тюмени загорелись две иномарки 

Ночью в Тюмени загорелся автомобиль Mazda. Пожар произошел на улице Республики 216. Пламя перекинулось на соседнюю машину. — В ночь с 30 апреля на 1 мая в 3:44 поступил вызов. В 3:52 на место прибыли две машины МЧС и шесть человек личного состава. Ликвидировать возгорание удалось через четыре минуты, — рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Огонь повредил автомобиль Mazda по всей площади и перекинулся на соседний Nissan. В результате тот получил серьезные повреждения. По предварительной версии МЧС, пожар произошел из-за занесения открытого источника огня. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.