Чтобы шашлык был в радость: спасатели просят волгоградцев не шутить с огнем

Жители Волгограда и области сегодня, 1 мая, шумными компаниями и в кругу семьи собираются на природу. Неотъемлемым атрибутом такого отдыха будут по традиции шашлыки. Спасатели регионального МЧС призывают волгоградцев не забывать о своей безопасности и беречь природу.

— Чтобы не случилось беды в результате разведения огня, нужно помнить об элементарных правилах пожарной безопасности, — напоминают в МЧС. — К слову сказать, погодные условия для развития подобного сценария на территории Волгоградской области в настоящее время сложились достаточно «благоприятные». Призываем быть предельно осторожными с огнём.

Чтобы радость отдыха на свежем воздухе не омрачил пожар, спасатели просят разводить костры только в безветренную погоду.

Место для разведения костра должно быть очищено от сухой травы. Не стоит экспериментировать с мангалом в зарослях камыша.

Развели костер? Убедитесь, что в случае чего сможете быстро потушить выбившееся из-под контроля пламя. Лучше, если под рукой будут стоять заготовленные тары с водой.

— Нельзя оставлять костер без постоянного наблюдения, — говорят спасатели. — Особенно в тех случаях, если вместе с вами дети.

Расстояние от костра до любого строения или горючего материала должно быть не меньше 50 метров. Не разрешайте детям самостоятельно разводить костры, устраивать игры с огнём. Покидая место отдыха или дачу, потрудитесь обязательно затушить костёр. Вам может казаться, что он потух, но на самом деле он может разгореться с новой силой.

Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безразличны, попробуйте ликвидировать его подручными средствами и вызывайте пожарно-спасательную службу по телефону 101 с любого сотового оператора.