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На пожаре в Грязинском районе пострадал человек
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На пожаре в Грязинском районе пострадал человек 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В 1.06 1 мая в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о возгорании дома №4 по улице Октябрьская в селе Нижний Телелюй Грязинского района.
К месту вызова выехали два отделения 19 пожарно-спасательной части, одно отделение ОПСП-12 и два человека из добровольной пожарной дружины.
В результате происшествия огонь по всей площади уничтожил все сгораемые конструкции дома. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в доме при пожаре пострадал человек. Специалисты устанавливают причину возгорания.
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