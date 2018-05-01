На пожаре в Грязинском районе пострадал человек

В 1.06 1 мая в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о возгорании дома №4 по улице Октябрьская в селе Нижний Телелюй Грязинского района.

К месту вызова выехали два отделения 19 пожарно-спасательной части, одно отделение ОПСП-12 и два человека из добровольной пожарной дружины.

В результате происшествия огонь по всей площади уничтожил все сгораемые конструкции дома. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в доме при пожаре пострадал человек. Специалисты устанавливают причину возгорания.