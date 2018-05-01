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На трассе возле Сызрани пожарные тушили горящий автомобиль
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На трассе возле Сызрани пожарные тушили горящий автомобиль
Волга Ньюс
1 час назад
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Локализовать пламя пожарным удалось в 21:54, а полностью ликвидировать его в 21:55.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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