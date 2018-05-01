Ещё
На трассе возле Сызрани пожарные тушили горящий автомобиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

На трассе возле Сызрани пожарные тушили горящий автомобиль 

Волга Ньюс 1 час назад
Локализовать пламя пожарным удалось в 21:54, а полностью ликвидировать его в 21:55.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Волга Ньюс: последние новости
В результате пожара в квартире на ул. Крылова в Тольятти погиб мужчина В Хворостянском районе ночью горела зерносушилка и 15 тонн семян подсолнечника В Тольятти, перелезая с балкона на балкон, упал с шестого этажа и погиб мужчина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ399
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова21
Гейтс отказал Трампу10
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку29
США «с уважением» сняли флаг России118
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение