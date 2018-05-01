Куда пожаловаться на всё: что делать пермяку, если огнетушитель сломан, а план эвакуации неверный

В Прикамье после проверок пожарных инспекторов закрываются торговые центры — найдены несколько тысяч нарушений. Что делать простому жителю, если он видит нарушение правил пожарной безопасности в своем дворе, в школе у ребенка или соседнем магазине, читайте в новом выпуске «Куда пожаловаться на всё».

Торговые центры проверяют до сих пор Торговый центр

Сейчас пристальное внимание уделяется местам с массовым пребыванием людей: ТРК, детским центрам, музеям, кинотеатрам. Все правила пожарной безопасности не упомнишь, но если вы заметили очевидные нарушения, то молчать не стоит. Например, в помещении стоит неработающий огнетушитель, план эвакуации не соответствует помещению, есть помехи на путях эвакуации, а экстренные выходы завалены коробками или мусором.

Прежде всего, сообщите об увиденных нарушениях в администрацию здания. Может так статься, что пожарная проверка здесь недавно уже побывала — выписала предписания, и сейчас как раз идет время для устранения нарушений.

Если же ничего не изменилось, то пишите обращение в МЧС

— Гражданин в своем письменном обращении указывает свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление, излагает суть предложения, заявления или жалобы, — пояснили в краевом МЧС. — Обращения, поступившие с неполной или неточной информацией об отправителе, содержащие некорректные выражения, не рассматриваются.

Наказанием за нарушения пожарных правил может стать прекращение работы торгового центра, музея или кинотеатра.

Пути эвакуации должны быть свободны не только в торговых центрах, но и в жилых домах тоже

Дом Часто ли вы, поднимаясь дома по лестнице, видите старый шкаф, тумбочку или даже кресло, которые годами стоят на площадке. Согласно жилищному кодексу, в подъездах не должно быть ничего лишнего. Тем более того, что может загореться. Поэтому старую мебель, строительный мусор и сломанную бытовую технику необходимо сразу же выкидывать.

Для начала можно пожаловаться в свою УК или ТСЖ, поскольку они тоже несут ответственность за чистоту и безопасность коридоров. Если разговоры не помогают, то можно подать заявление в полицию. Мусор в неположенном месте — это административное правонарушение. Тогда в качестве доказательства вам надо будет предъявить фото или видео, как жильцы выкидывают мусор на лестницу. Без этого будет сложно доказать их вину. Штраф, выписанный полицией, составляет до пяти тысяч рублей.

Еще одна причина жаловаться на соседей — курение. Если это происходит на лестнице, то принцип тот же самый: жалоба сначала в УК, а потом в полицию. Штраф за курение в общественном месте составляет от 500 до 1500 рублей. Привлечь нарушителя к ответственности можно и в том случае, если он курит на своем балконе, но окурки кидает вниз. В таком случае велик риск пожара в квартирах нижних этажей.

После пожара установить, с чьего балкона улетела непотушенная сигарета, сложно. Поэтому пожарные советуют соседям разбираться с такими курильщиками заранее. Кстати, за непредумышленный поджог нарушитель может попасть в тюрьму на один год. А если в результате пострадали люди, то и больше.

В квартире такой датчик придется чинить самостоятельно

Квартира

Если вы живете в новостройке, то в вашей квартире с большой вероятностью установлена пожарная сигнализация. Если извещатель оказался неисправен, то вам можно обращаться в свою УК или ТСЖ. Или вызывать специалиста со стороны.

— В законе нет обязанности оснащать жилые помещения пожарной сигнализацией, — пояснила юрист Ольга Бегунова. — А если она оказалась неисправна: не реагирует на дым или наоборот — беспрестанно пищит, — ответственность несет сам владелец. Как для ремонта крана вызываем сантехника, проводки — электрика. Услуга может быть платной.

Если же такой извещатель сломался в общем коридоре, то чинить его должны бесплатно специалисты управляющей компании или ТСЖ.

В идеале эвакуационные двери должны быть на спецзамке, который бы открывался после срабатывания сигнализации

Школа

Забирали ребенка с учебы и заметили, что запасной выход закрыт на «три замка и семь засовов»? В таких зданиях администрации приходится лавировать между противопожарными и антитеррористическими требованиями. По одним эвакуационный выход должен быть открыт, по вторым — доступ в здание должен быть ограничен и контролируем.

В любом случае закрытые пути эвакуации — это грубейшее нарушение пожарных правил. Об этом необходимо сообщить в департамент образования и МЧС.

Подробно, какие торговые центры и кинотеатры будут закрыты в Прикамье, рассказали сотрудники МЧС, прокуратуры и службы судебных приставов. Ранее мы следили за ситуацией в детском центре «Октябрь», который за неделю опечатывался приставами несколько раз именно из-за нарушений правил пожарной безопасности.

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полиция;

департамент образования.