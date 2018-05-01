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Загоревшийся сарай потушили в Подольске
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Загоревшийся сарай потушили в Подольске 

РИАМО 30 минут назад
В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одном из сараев, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«В оперативно-дежурную смену 1 мая 2018 года в 01:09 поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: городской округ Подольск, 1-й Суворовский тупик, дом 4. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 03:12. В результате пожара никто не пострадал», — говорится в сообщении.
В ликвидации возгорания принимали участие три единицы техники и десять человек.
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