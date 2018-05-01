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Боржоми снова в огне
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Боржоми снова в огне 

Sputnik Азербайджан 34 минуты назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 1 мая — Sputnik. Локализовать пожар, который начался прошлой ночью в лесу деревни Сакире в 25 километрах от курорта Боржоми, пожарным пока не удается, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал Rustavi2.
Пожар, по предварительным данным, уничтожил территорию площадью порядка половины гектара. Всю ночь на месте были мобилизованы пожарно-спасательные бригады, локализовать пожар пытались 30 спасателей. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациям, угрозы распространения огня не существует.
"Максимально мобилизована пожарная техника, что касается камнепада, большой угрозы не существует. Ситуация под контролем", — заявил руководитель спасательной службы района Боржоми Илия Тавтетришвили.
Процесс локализации пожара осложняет горный рельеф, из-за чего пришлось вызвать дополнительные силы из Тбилиси.
О причинах возникновения пожара пока неизвестно.
Самым крупным за последние девять лет оказался пожар в селе Даба Боржомского ущелья в августе прошлого года, который тушили шесть дней. Ситуацию осложняли горный рельеф, ветер и сухая погода. Сгорело около 100 гектаров леса.
Пожар тушили 650 сотрудников департамента по особым делам МВД Грузии, 900 сотрудников Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, 20 летчиков пограничной полиции. Кроме того, на помощь пришли Армения, Азербайджан, Турция и Беларусь.
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