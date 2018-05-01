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Взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге
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Взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: E1.RU / YouTube
По предварительным данным, в одной из квартир произошел хлопок газа.
В Екатеринбурге в многоэтажном доме на Черноморском переулке утром 1 мая произошел хлопок, который привел к возникновению пожара. Как сообщает портал E1 со ссылкой на очевидцев, вероятной причиной происшествия стал взрыв газа в одной из квартир.
По данным регионального главка МЧС площадь пожара составляет 30 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 16 человек, в том числе троих детей. Информации о погибших и пострадавших нет.
«По предварительной информации в квартире произошел хлопок. Причина хлопка устанавливается», — заявили в пресс-службе МЧС.
На месте работают пожарные, представители СК РФ и специалисты газовой службы, добавили в МЧС. Всего в тушении пожара задействованы восемь единиц техники и 29 человек личного состава.
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Комментарии3  Ещё 8 источников 
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