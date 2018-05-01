Взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге

По предварительным данным, в одной из квартир произошел хлопок газа.

Екатеринбурге в многоэтажном доме на Черноморском переулке утром 1 мая произошел хлопок, который привел к возникновению пожара. Как сообщает портал E1 со ссылкой на очевидцев, вероятной причиной происшествия стал взрыв газа в одной из квартир.

По данным регионального главка МЧС площадь пожара составляет 30 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 16 человек, в том числе троих детей. Информации о погибших и пострадавших нет.

«По предварительной информации в квартире произошел хлопок. Причина хлопка устанавливается», — заявили в пресс-службе МЧС.