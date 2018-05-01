В Сакмарском районе опрокинулся ВАЗ

На трассе «Станция Чебеньки-Троицкое» произошло ДТП, а котором пострадал водитель.

Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, накануне в дежурную часть поступило сообщение об аварии у села Никольское . Прибывшие на место полицейские установили, что 32-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и слетел в кювет. Автомобиль опрокинулся, в результате чего мужчина получил множественные травмы и переломы. Пострадавшего госпитализировали в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. По ее окончании уполномоченные примут процессуальное решение.