Ещё
В Сакмарском районе опрокинулся ВАЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

В Сакмарском районе опрокинулся ВАЗ 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
На трассе «Станция Чебеньки-Троицкое» произошло ДТП, а котором пострадал водитель.
Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, накануне в дежурную часть поступило сообщение об аварии у села Никольское. Прибывшие на место полицейские установили, что 32-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и слетел в кювет. Автомобиль опрокинулся, в результате чего мужчина получил множественные травмы и переломы. Пострадавшего госпитализировали в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.
Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. По ее окончании уполномоченные примут процессуальное решение.
ProOren: последние новости
На Корецкой в Оренбурге рухнул частный дом Многоэтажки Оренбурга тщательно проверят на противопожарную безопасности Названы причины инцидента на газопроводе в Оренбуржье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ402
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку31
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова21
Гейтс отказал Трампу10
США «с уважением» сняли флаг России120
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение