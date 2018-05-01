На трассе в Знаменском районе сгорел ВАЗ

Возгорание легкового автомобиля по пути следования произошло накануне, 30 апреля, в Знаменском районе Орловской области

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о возгорании машины в районе деревни Михайловская поступило на пульт связи ПСЧ-22 в 18.12.

На месте происшествия силы и средства Знаменского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС . Причины возгорания и материальный ущерб выясняют специалисты.