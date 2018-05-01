Во Владивостоке из-за короткого замыкания сгорел трамвай — СМИ

В трамвайном депо Владивостока при пожаре сгорел трамвай. Информация об этом появилась в местных СМИ.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 апреля, сообщает телеканал Вести Приморье со ссылкой на своих подписчиков в социальных сетях. По его информации, сгорели два вагона. Еще пять трамваев обгорели.

В администрации Владивостока подтвердили информацию о пожаре, пишет PRIMPRESS. Там сообщили, что сгорел один трамвай и несколько пострадали. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших среди персонала депо нет, добавили в мэрии.

СМИ уточняют, что в трамвайном депо Владивостока осталось 11 вагонов, которые могут выйти на линию. Сейчас трамваи в городе работают по расписанию.