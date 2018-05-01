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Во Владивостоке из-за короткого замыкания сгорел трамвай — СМИ
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Во Владивостоке из-за короткого замыкания сгорел трамвай — СМИ 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В трамвайном депо Владивостока при пожаре сгорел трамвай. Информация об этом появилась в местных СМИ.
Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 апреля, сообщает телеканал Вести Приморье со ссылкой на своих подписчиков в социальных сетях. По его информации, сгорели два вагона. Еще пять трамваев обгорели.
В администрации Владивостока подтвердили информацию о пожаре, пишет PRIMPRESS. Там сообщили, что сгорел один трамвай и несколько пострадали. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших среди персонала депо нет, добавили в мэрии.
СМИ уточняют, что в трамвайном депо Владивостока осталось 11 вагонов, которые могут выйти на линию. Сейчас трамваи в городе работают по расписанию.
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