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Особый противопожарный режим введен на территории Московской области
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Особый противопожарный режим введен на территории Московской области 

Агентство «Москва» 1 час назад
Особый противопожарный режим введен на территории Московской области с 1 мая 2018 г., сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
«С 1 мая постановлением губернатора Московской области на территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещен пал травы и разведение костров в непредусмотренных для этого местах. На территории лесов Московской области разводить костры и устраивать пикники разрешено исключительно в специально обустроенных для этого местах», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что для обеспечения пожарной безопасности в Московской области сформирован межведомственный штаб, а также подготовлена объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 93 тыс. человек и около 10 тыс. единиц спецтехники.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал Агентству городских новостей «Москва», что особый противопожарный режим введен в Москве с 28 апреля.
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