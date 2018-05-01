Особый противопожарный режим введен на территории Московской области

Особый противопожарный режим введен на территории Московской области с 1 мая 2018 г., сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова

«С 1 мая постановлением губернатора Московской области на территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещен пал травы и разведение костров в непредусмотренных для этого местах. На территории лесов Московской области разводить костры и устраивать пикники разрешено исключительно в специально обустроенных для этого местах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для обеспечения пожарной безопасности в Московской области сформирован межведомственный штаб, а также подготовлена объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 93 тыс. человек и около 10 тыс. единиц спецтехники.