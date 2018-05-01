На ВИЗе ночью сгорело кафе, которое славилось своим музейным интерьером

Ночью с 30 апреля на 1 мая на ВИЗе произошёл пожар — выгорело кафе «Канти-шик», расположенное в части жилого дома по адресу Ключевская, 18. Пожар начался в 03:20 утра, а разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили только спустя больше двух часов — в 05:41.

«На площади 20 квадратных метров повреждена входная группа, оргтехника и внутренняя отделка стен кафе. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава», — сообщается на сайте Свердловского МЧС.

Местные жители предположили, что пожар начался из-за короткого замыкания, но это ещё предстоит выяснить специалистам.

— Я думаю, что произошло замыкание проводки, так как на улице пахло именно ей, — рассказа читательница E1.RU Юлия. — Пожарники тушили через окно.

Это кафе на ВИЗе проработало несколько лет, посетители любили отмечать в нём свадьбы и юбилеи. Оно привлекало жителей Екатеринбурга , в основном, из-за необычного интерьера — внутри помещение больше напоминало музей с самыми разными экспонатами от чучел животных, до старинных комодов и картин.

Вот несколько отзывов об этом месте: «Хорошее место, оформлено забавно, не в каждом музее столько „экспонатов“. Видно, что любимо многими», «Все предметы интерьера ручной работы, глаза разбегаются от множества декораций. Никогда и нигде ничего подобного мы не встречали!», «Это заведение — настоящая находка для ценителей дизайнерских штучек, коих здесь превеликое множество. Многие, попадая сюда, сразу хватаются за фотоаппараты. Хотя фото передаёт лишь малую часть царящей здесь атмосферы».

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