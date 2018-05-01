В РФ заработали новые требования к пожарной безопасности

В России заработали новые требования к пожарной безопасности

Национальный стандарт пожарной безопасности, который вступает в силу 1 мая, был принят в апреле, вскоре после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

По новому стандарту проверка пожарной сигнализации и систем оповещения должна проводиться раз в квартал, а систем противодымной защиты, тушения и противопожарного водопровода — раз в полгода. За проведение инспекции отвечает собственник объекта.

Требования этого национального стандарта обязательны к исполнению. Отказ будет считаться нарушением правил противопожарной безопасности. Согласно КоАП, это карается штрафом до 200 тысяч рублей. В случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти сумма взыскания составит до 1 млн рублей.

Помимо этого, законом предусмотрено приостановление деятельности организации на срок до 90 суток. Как к ужесточению правил относится бизнес? Вот какое мнение высказал вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов

Владлен Максимов, вице-президент «Опоры России»: «Тут надо разбираться как-то тонко в этом, но, как я понимаю, всегда в таких случаях происходит какая-то кампанейщина. Давайте закрутим гайки без разбора того, действительно ли надо ужесточать правила или нужно смотреть за соблюдением действующих. Тут, я думаю, даже дело не в МЧС , которое само попало, как мы с вами знаем, под огонь критики, а как бы этого требует общество в широком смысле, государство. Мы с этим с вами поделать ничего не можем, при том что трагедия была ужасная, мы все это понимаем, но так, как это происходит, мне это неблизко, честно сказать».

Эксперт в области пожарной безопасности Константин Калужин считает, что придраться можно к чему угодно, но проверки все равно необходимы:

Константин Калужин, эксперт в области пожарной безопасности: «В течение более двух лет малый бизнес не проверялся в связи с надзорными каникулами, поэтому бизнес где-то расслабился. Надо подходить к этим проверкам не по формальным признакам. Я понимаю, сейчас МЧС выгодно накопать очень много проверок и показать, что как сегодня все плохо в стране, это не мы виноваты, это виноват бизнес. В любом случае эти недостатки надо различать: формальные признаки и ключевые. Очень важно обратить внимание в первую очередь, конечно, на систему противопожарной защиты: системы оповещения и управления эвакуацией людей, которые не работали, допустим, в ТЦ „Зимняя вишня“, пожарную сигнализацию, которая была отключена, систему дымоудаления, которая должна обеспечивать эвакуацию людей до наступления опасных запахов пожара. Если МЧС говорит о нарушениях на каждом втором объекте, то, я так понимаю, что это очень грубые, серьезные нарушения».

Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков , учения в торговых центрах начнутся в мае. Спасательные службы будут отрабатывать действия персонала и администрации в случае пожара.

Будут ли учения проходить днем или ночью, когда посетители уже покинут территорию торговых центров, пока не известно. В пресс-службах нескольких столичных ТЦ от комментариев воздержались.