В Подмосковье ввели особый противопожарный режим

На территории Подмосковья ввели особый противопожарный режим. На сайте областного правительства отмечается, что запрещено разводить огонь в местах, не предусмотренных до этого, передает сайт argumenti.ru.

Подчеркивается, что данный режим вводится постановлением губернатора Московской области с вторника, 1 мая. Отмечается также, что устраивать пикники и жарить шашлыки позволительно лишь в специально обустроенных точках.

На сайте правительства указано, что на территории Подмосковья уже создали межведомственный штаб и группировку сил и средств спасательных подразделений. Таким образом, на обеспечении пожарной безопасности этой весной и грядущим летом будут работать 93 тысячи специалистов и не менее 10 тысяч единиц техники.