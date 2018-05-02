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В Подмосковье ввели особый противопожарный режим
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В Подмосковье ввели особый противопожарный режим 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
На территории Подмосковья ввели особый противопожарный режим. На сайте областного правительства отмечается, что запрещено разводить огонь в местах, не предусмотренных до этого, передает сайт argumenti.ru.
Подчеркивается, что данный режим вводится постановлением губернатора Московской области с вторника, 1 мая. Отмечается также, что устраивать пикники и жарить шашлыки позволительно лишь в специально обустроенных точках.
На сайте правительства указано, что на территории Подмосковья уже создали межведомственный штаб и группировку сил и средств спасательных подразделений. Таким образом, на обеспечении пожарной безопасности этой весной и грядущим летом будут работать 93 тысячи специалистов и не менее 10 тысяч единиц техники.
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