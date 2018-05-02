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В Подмосковье со вторника вводится особый противопожарный режим
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В Подмосковье со вторника вводится особый противопожарный режим 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Особый противопожарный режим вводят со вторника на территории Московской области, при этом запрещается разводить огонь во всех не предусмотренных для этого местах, сообщает РИАМО.
"С 1 мая постановлением губернатора Московской области на территории региона будет введен особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещен пал травы и разведение костров в непредусмотренных для этого местах. На территории лесов Московской области разводить костры и устраивать пикники разрешено исключительно в специально обустроенных для этого местах", — заявил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.
Для обеспечения пожарной безопасности в Московской области сформирован межведомственный штаб, а также подготовлена объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 93 тысяч человек, около 10 тысяч единиц спецтехники.
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