В Подмосковье со вторника вводится особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим вводят со вторника на территории Московской области , при этом запрещается разводить огонь во всех не предусмотренных для этого местах, сообщает РИАМО

Дмитрий Пестов. "С 1 мая постановлением губернатора Московской области на территории региона будет введен особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещен пал травы и разведение костров в непредусмотренных для этого местах. На территории лесов Московской области разводить костры и устраивать пикники разрешено исключительно в специально обустроенных для этого местах", — заявил заместитель председателя правительства Московской области

Для обеспечения пожарной безопасности в Московской области сформирован межведомственный штаб, а также подготовлена объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 93 тысяч человек, около 10 тысяч единиц спецтехники.