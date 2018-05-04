Пять лесных пожаров произошло в Подмосковье с начала мая

С 1 мая в Подмосковье введен особый противопожарный режим, за этот период на территории региона зафиксировали пять лесных пожаров, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

С 1 мая в Подмосковье введен особый противопожарный режим. Категорически запрещено разводить огонь во всех не предусмотренных для этого местах и устраивать пал травы. В лесах региона устраивать пикники и разводить костры разрешено только в специально обустроенных для этого местах.

«Всего с введения особого противопожарного режима на землях лесного фонда Московской области зафиксировано пять пожаров, основная причина которых — неосторожное обращение человека с огнем. Возгорания зарегистрировано на территории Виноградовского, Егорьевского, Ногинского и Орехово-Зуевского участковых лесничеств. Площадь, пройденная огнем, составила 2,75 гектара», — говорится в сообщении.

На тушение лесных пожаров были привлечены 35 единиц техники и 85 человек личного состава лесопожарных служб, благодаря оперативным действиям которых удалось избежать распространения огня и перерастания пожаров в крупные.

В Московской области для обеспечения пожарной безопасности сформирован межведомственный штаб, подготовлена объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений численностью более 93 тысяч человек и около 10 тысяч единиц спецтехники.

«Ежедневно в лесах Подмосковья на дежурство заступают около 1 тысячи человек, в полной готовности находятся 420 единиц техники (автоцистерны, тракторная техника, спецтехника, бульдозеры, тралы, лесопатрульные комплексы, прицепы)», — уточняется в материале.