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Особый противопожарный режим ввели в Подмосковье
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Особый противопожарный режим ввели в Подмосковье 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен на территории Московской области — запрещено разводить огонь во всех непредусмотренных для этого местах, сообщается на сайте областного правительства.
"С 1 мая постановлением губернатора Московской области на территории региона будет введен особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещен пал травы и разведение костров в непредусмотренных для этого местах. На территории лесов Московской области разводить костры и устраивать пикники разрешено исключительно в специально обустроенных для этого местах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения пожарной безопасности в Московской области сформирован межведомственный штаб, а также подготовлена объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 93 тыс. человек, около 10 тыс. единиц спецтехники.
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