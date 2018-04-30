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При пожаре на даче в Суздальском районе погибла 58-летняя пенсионерка
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При пожаре на даче в Суздальском районе погибла 58-летняя пенсионерка 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Суздальском районе 58-летняя женщина погибла при пожаре на даче, передает ГУ МЧС России по Владимирской области. Возгорание началось вечером 29 апреля в доме №30 по улице Красная Горка в поселке Никульское.
Пожарные были на месте через 15 минут. Они полностью ликвидировали огонь к 22.50. В тушении принимали участие 15 человек и 5 единиц техники. Общая площадь горения составила 108 квадратных метров.
При осмотре обгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили труп женщины 1960 года рождения.
Ведется проверка. Точная причина пожара устанавливается.
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