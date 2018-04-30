Тюменцам официально запретили ходить в лес

С 29 апреля 2018 года на территории Тюменского региона введен противопожарный режим. Кроме того, дни 29 и 30 апреля выдались ветреными, почти штормовыми. В связи с этим областной департамент лесного комплекса в очередной раз предупреждает тюменцев отказаться от прогулок по лесу и уж тем более даже не помышлять о том, чтобы развести костер в лесополосе. «Воздержитесь от поездок на шашлыки! Берегите природу, свою жизнь и здоровье!» — призывают представители департамента.

В целом, во время действия особого противопожарного режима в Тюменской области запрещено:

ходить в лес;

разжигать костры;

сжигать сухую траву и мусор.

В противном случае вы можете попасть на крупный штраф, размер которого будет зависеть от причиненного природе ущерба. Так, для физических лиц штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 30 тысяч рублей, для ИП — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей.

В настоящее время угроза возникновения огня действительно имеет место быть — в Тюмени бушует непогода, сопровождаемая шквалистым ветром. Поэтому запаситесь терпением и не разводите костры даже на придомовой территории, не производите опалы и отжиги травы в местах рыбалки, охоты и осуществления деятельности, связанной с сельским хозяйством — не горит там, где не поджигают.

К тому же, все службы тюменского региона переведены на круглосуточное дежурство, ведется наземное и авиапатрулирование области. Специалисты неустанно повторяют о том, что любые необдуманные и неосторожные действия могут стать причиной пожара и причинения вреда природе, здоровью человека.