Парапланерист из Волгограда пострадал при посадке в Кабардино-Балкарии

На выручку спортсмена была брошена группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. — В 13:30 поступило сообщение о том, что в Чегемском районе КБР при посадке пострадал парапланерист из Волгограда , — сообщает управление МЧС России в КБР. — На помощь пострадавшему выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе двух человек и одной единицы техники. В 15:20 пойсково-спасательные работы завершены. Пострадавшего парапланериста передали сотрудникам скорой помощи. По сведениям спасателей, молодой мужчина повредил ногу. Его жизни ничего не угрожает.