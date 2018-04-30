Парапланерист из Волгограда пострадал при посадке в Кабардино-Балкарии 

На выручку спортсмена была брошена группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
— В 13:30 поступило сообщение о том, что в Чегемском районе КБР при посадке пострадал парапланерист из Волгограда, — сообщает управление МЧС России в КБР. — На помощь пострадавшему выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе двух человек и одной единицы техники. В 15:20 пойсково-спасательные работы завершены. Пострадавшего парапланериста передали сотрудникам скорой помощи.
По сведениям спасателей, молодой мужчина повредил ногу. Его жизни ничего не угрожает.